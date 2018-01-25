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Sosyal medyada Erdoğan'a olan sevgisi konuşulan yaşlı teyzeyi A Haber buldu!

24 Ocak 2018, Çarşamba
İstanbul'da objektife yansıyan görüntülerde yaşlı bir teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Güçlü olanın haklı olduğu değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya" sözleriyle birlikte yer alan posterdeki fotoğrafını önce okşuyor, sonra da öpüyordu. A Haber sosyal medyada çok konuşulan 82 yaşındaki Ünzile teyzeyi buldu ve konuştu...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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&#246;mer &#246;zkan ömer özkan

inşallah tanışırsında gerçekten öpersin gözlerinden reisimizin.sen varol ,sen çok yaşayasın.

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evet6
hayır0
cevapla 24.01.2018 16:32
&#246;mer ömer

canım teyzem bende senin yüzünden gözünden ellerinden öperim.çok haklısın liderimiz senin dualarınla ayakta çok şükür

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 24.01.2018 16:30
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