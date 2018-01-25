Sosyal medyada Erdoğan'a olan sevgisi konuşulan yaşlı teyzeyi A Haber buldu!
24 Ocak 2018, Çarşamba
İstanbul'da objektife yansıyan görüntülerde yaşlı bir teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Güçlü olanın haklı olduğu değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya" sözleriyle birlikte yer alan posterdeki fotoğrafını önce okşuyor, sonra da öpüyordu. A Haber sosyal medyada çok konuşulan 82 yaşındaki Ünzile teyzeyi buldu ve konuştu...
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inşallah tanışırsında gerçekten öpersin gözlerinden reisimizin.sen varol ,sen çok yaşayasın.
canım teyzem bende senin yüzünden gözünden ellerinden öperim.çok haklısın liderimiz senin dualarınla ayakta çok şükür
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