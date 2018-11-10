Sosyal medya fenomenleri çocuklarımızı zehirliyor mu? Youtube üzerinden zehir mi saçıyorlar? 10 Kasım 2018, Cumartesi

Sosyal medya fenomenleri, YouTube üzerinden üzerinden paylaştıkları videolar ile denetimsiz bir şekilde özellikle çocuklarımıza, gençlerimize ulaşarak onları zehirliyorlar mı? Aileler çocuklarına vermek istedikleri ahlak ve terbiye kurallarını bu denetimsiz içerikler nasıl mahvediyor? Aileler çocuklarının bu zararlı içeriklere ulaşmasını engelleyebiliyor mu? Sosyal Medya fenomenleri bir ülkenin en değerli kaynağı olan gençlerini çocuklarını mahvetmeye bilerek yada bilmeyerek nasıl alet oluyor? Ya da aileler de çocukları gibi o zararlı içeriklerin meftunu mu oldu? İşe tüm bu soruların cevaplarını işin uzmanları A Haber için cevapladı.