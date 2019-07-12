Sosyal medya fenomeni Pucca’ya 5 yıl 10 ay hapis ve para cezası (Video) 12.07.2019 11:51

Son dakika haberi... ‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun, “uyuşturucuya özendirme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Pınar Karagöz’ü 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırırken, Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine hükmetti.