Sosyal medya fenomeni kadın, Galatasaraylı futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti |Video 15.10.2019 19:15

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor uslu durmuyor. Daha önce pek çok Instagram fenomenine attığı mesajlar ifşa olan Emre Mor yine ofsayta düştü. Emre Mor'un bu sefer de başka bir fenomene mesaj attığı ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Dortmund ve Celta Vigo'daki davranışlarıyla dikkat çeken Mor, sarı-kırmızılı kulüpte de rahat durmadı.

Geçtiğimiz ay, bir yarışmada adını duyuran kadına attığı mesajları ortaya çıkan genç futbolcu, sosyal medyada yine başına iş açtı.

Bu sefer bir başka modele mesajlar gönderen milli futbolcu, ikinci kez ifşalandı.

Bir genç kadına instagram üzerinden özel mesaj gönderen Emre Mor, kendisine Snapchat üzerinden ulaşmasını söyledi.

Genç kadın ise kendisine gelen mesajı "Bazıları ifşalanmayı hak etti" notuyla paylaştı.

Ardından Mor'u Snapchat üzerinden engellediği görseli ekledi.

22 yaşındaki futbolcunun ikinci kez böyle bir olaya karışması üzerine sosyal medya kullanımı konusunda yönetimden uyarı alacağı konuşuluyor...