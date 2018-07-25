Sorumsuz motosiklet sürücüsü tehlike saçtı 23 Temmuz 2018, Pazartesi

Trafikte karşılaşılan sorumsuz davranışlara bir yenisi daha eklendi. Tek eliyle motosiklet sürerken diğer eliyle telefon kullandığı görülen sorumsuz sürücü trafikte tehlike saçtı. Kendi canını hiçe sayan şahıs, seyir halindeki diğer sürücülerin canlarını da tehlikeye attı. Sürücünün bu sorumsuz davranışının yanında, oldukça hızlı olması da dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar kameralara böyle yansıdı...