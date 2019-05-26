Galatasaray 22. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Komleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan gerçekleştirdiği törenle kutladı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Soner Sarıkabadayı sahne aldı. Sarıkabadayı, Teknik Direktör Fatih Terim'e özel “Nerede Kalmıştık?” şarkısını söyledi.
Soner Sarıkabadayı'dan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e özel şarkı26.05.2019 11:02
- Soner Sarıkabadayı'dan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e özel şarkı
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