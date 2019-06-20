Sondaj gemisi Yavuz göreve başladı (Video) 20.06.2019 16:43

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz sondaj gemisi Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki limandan bugün yola çıktı.Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'e uğurlanması töreninde konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Hem kendi haklarımızı, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunacağız. Türkiye'nin kararlılığına kimse engel olamayacak" açıklamasında bulundu.

Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine devam ederken Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda bir süredir demirleyen Yavuz sondaj gemisi bugün petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlamak için yola çıkıyor. Yavuz sondaj gemisinin uğurlama töreninde konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Sondaj çalışmalarının Temmuz'da başlayacağını, Yaklaşık bin metre su derinliği ve 3 bin metre sondajla beraber çalışmaların yapılacağını" ifade etti.



Bakan Dönmez'in konuşmasından notlar;

* Gün gelecek Akdeniz'de, gün gelecek Karadeniz'de. Galata Kulesi'nden 36 metre daha uzun sondaj gemimiz. Dinamik pozisyonlama ile 6 metrelik dalgalarda bile devam ediyor. Hem asıl hem de yardımcı işlerin yapılabildiği operasyonlara imkan tanıyor. Tüm çalışmalarımızı uluslararası kurallara göre olacak. Sondaj esnasında çevreye ve canlılara zarar vermeyen çevre dostu bir işlem ortaya koyacağız. Atık bertaraf sistemini gemimize ekleyerek operasyonlarımızı daha çevreci hale getirmiş olduk.

* Fatih gemimizden edindiğimiz uluslararası iş becerisine sahip mühendislerimiz ile Yavuz denizlere açılmaya hazır. Yavuz Akdeniz'in derinliklerini kazdıkça ülkemiz ve bölgemiz daha da güçlenecek. Yavuz Akdeniz'de istikrar, barış sağlayacak.



BU GEMİLERİMİZ KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN İLK ADIMIDIR

* Hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını savunacağız. Güney Kıbrıs'ın taraftar toplamak için AB'nin arkasına sığınması düştüğü durumun vahametini göstermektedir. Kıbrıslı kardeşlerimizin dışarıda kaldığı her durumun sonu hüsrandır. Bazı bölge dışı aktörleri uyarmak istiyorum. Hiçbir sonuca ulaşmayacak illüzyonların peşine düşmeyin.

* Haklarımızın gasp edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Fatih, Yavuz, Oruç Reis birbirinden bağımsız günü birlik politikalar sonucu dahil olmadı. Kutlu bir yürüyüşün ilk adımlarıdır.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Fatihten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisi Türkiye'nin. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu 229,6 metre, 36 metre genişlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. Yavuz yaşam alanlarıyla da çalışanlara konfor sunmakta.









Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Gemide Dynamic Positioning sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynı özelliklere sahip.