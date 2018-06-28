SONAR Başkanı Bayrakçı: Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı'ndan 24 Haziran 2018 seçimleri için düzenlenen anketlere ilişkin itiraf gibi bir açıklama geldi. Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı "Türkiye'nin Gündemi" programında "Anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi" açıklamasında bulundu.
Bayrakçı, Erdoğan'ın seçimlerde alacağı asıl oy oranını aylar öncesinde bildiğini fakat CHP ve seçmeninin baskısı nedeniyle açıklayamadığını belirtti.
SONAR seçim öncesinde açıkladığı son ankette Erdoğan'ın oyunu yüzde 48,3, Muharrem İnce'nin oyunu ise 31,4 olarak öngörmüştü. SONAR anketinde MHP'nin oy oranı da yüzde 7 olarak görülüyordu.
SONAR Başkanı Bayrakçı: Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi28 Haziran 2018, Perşembe
SONAR Araştırma Şirketi Başkanı'ndan 24 Haziran 2018 seçimleri için düzenlenen anketlere ilişkin itiraf gibi bir açıklama geldi. Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı "Türkiye'nin Gündemi" programında "Anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi" açıklamasında bulundu.
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