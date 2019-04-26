Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!

Her yıl binlerce ton çay, şeker, yağ ve bakliyat ürünü son kullanım tarihi geçtiği düşüncesiyle yanlışlıkla çöpe atılıyor. Oysa tüketiciler üzerinde Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) yazan bu ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilir
Etiketlerdeki yanlış okuma sebebiyle her yıl binlerce ton gıda çöpe gidiyor. Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) karıştıran vatandaş farkına varmadan tüketilebilir gıdanın yüzde 72'sini çöpe atıyor. Dünya çapında üretilen yenilenebilir gıdanın üçte biri israf oluyor. Bu miktarın 1,5 milyar ton civarında olduğu düşünülüyor. Üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında yaşanan kayıp ve israfın küresel boyutu ise 1,3 trilyon doları buluyor. İsraf olan gıdanın yüzde 40'i yani 520 milyar dolarlık kısmı ise yenilebilir olmasına rağmen bilinçsiz kullanım sebebiyle çöpe gidiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.