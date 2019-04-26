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Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!

26.04.2019 09:56

Her yıl binlerce ton çay, şeker, yağ ve bakliyat ürünü son kullanım tarihi geçtiği düşüncesiyle yanlışlıkla çöpe atılıyor. Oysa tüketiciler üzerinde Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) yazan bu ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilir


Etiketlerdeki yanlış okuma sebebiyle her yıl binlerce ton gıda çöpe gidiyor. Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) karıştıran vatandaş farkına varmadan tüketilebilir gıdanın yüzde 72'sini çöpe atıyor. Dünya çapında üretilen yenilenebilir gıdanın üçte biri israf oluyor. Bu miktarın 1,5 milyar ton civarında olduğu düşünülüyor. Üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında yaşanan kayıp ve israfın küresel boyutu ise 1,3 trilyon doları buluyor. İsraf olan gıdanın yüzde 40'i yani 520 milyar dolarlık kısmı ise yenilebilir olmasına rağmen bilinçsiz kullanım sebebiyle çöpe gidiyor.
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