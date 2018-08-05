Son dakika...Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya suikast girişiminden yeni görüntüler 05 Ağustos 2018, Pazar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi.Venezuela hükümetinin de doğruladığı saldırıda son belirlemelere göre 7 asker yaralandı.