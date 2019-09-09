Haberler Web TV Son dakika: Zonguldak'ta pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!

Son dakika: Zonguldak'ta pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!

09.09.2019 23:39

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yapan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova (24), mekana gelen Vedat K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan Vedat K, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe beldesi Basat köyünde yakalandı.


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