Son dakika: 'Zırhlı Birlikler Davası'nda karar (Video)

15 Temmuz darbe girişimi ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 26 sanık müebbet hapis cezası aldı. 15 sanık da 12 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika haberi... FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında karar açıklandı. 8 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 26 sanık "sanık anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası aldı. 15 sanık "darbeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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