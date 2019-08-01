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Son dakika: Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını düşürdü | Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları

01.08.2019 11:34

Son dakika haberine göre Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,99'a düşürdü. Ayrıca banka tüketici kredisi faiz oranını maaş müşterilerine 60 ay vadede yüzde 1,49 olarak belirledi.


Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi.

Ziraat Bankası, tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün sunduğu enflasyon raporunda, politika faizindeki 425 baz puanlık indirimin bankaların kredi faizlerine kısa sürece yansımasını beklediklerini açıklamıştı.

Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

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