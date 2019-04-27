Haberler Web TV Son dakika: Zeytinburnu sahilinde denizden erkek cesedi çıkarıldı .

Son dakika: Zeytinburnu sahilinde denizden erkek cesedi çıkarıldı .

27.04.2019 19:13

İstanbul Zeytinburnu’nda denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 63 yaşındaki Recai Şahin’e ait olduğu öğrenilirken ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. .


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