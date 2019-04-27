İstanbul Zeytinburnu’nda denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 63 yaşındaki Recai Şahin’e ait olduğu öğrenilirken ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. .
Son dakika: Zeytinburnu sahilinde denizden erkek cesedi çıkarıldı .27.04.2019 19:13
- Son dakika: Zeytinburnu sahilinde denizden erkek cesedi çıkarıldı .
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