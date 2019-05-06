Son dakika... YSK'nın İstanbul kararının ardından AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den açıklama 06.05.2019 21:57

Son dakika... YSK'nın İstanbul kararının ardından AK Parti YSK Temsilcisi açıklama yaptı. Özel, "Büyükçekmece ve Maltepe'yi bugün görüşmeye devam edeceğiz. Mazbata iptali kararı da çıktı" dedi.