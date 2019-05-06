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Son dakika... YSK'nın İstanbul kararının ardından AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den açıklama

06.05.2019 21:57

Son dakika... YSK'nın İstanbul kararının ardından AK Parti YSK Temsilcisi açıklama yaptı. Özel, "Büyükçekmece ve Maltepe'yi bugün görüşmeye devam edeceğiz. Mazbata iptali kararı da çıktı" dedi.


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