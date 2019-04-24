YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi. Ara kararda; sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe Birinci ve İkinci ilçe seçim kurullarından bilgi istedi.
Son dakika: YSK'dan MHP'nin itirazı için ara karar (VİDEO)24.04.2019 17:33
- MHP'nin itirazına YSK'dan ara karar
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