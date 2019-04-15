Son dakika: YSK'dan Maltepe kararı

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.
Son dakika: YSK'dan Maltepe kararı15.04.2019 16:32
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