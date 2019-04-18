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Son dakika: YSK'dan KHK'lı adaylarla ilgili itiraza ret

18.04.2019 17:15

YSK, KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti.


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