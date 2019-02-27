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Son dakika: YSK'dan Demokrat Parti'nin itirazına red! Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı... .

27.02.2019 18:18

Son dakika... YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti..


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