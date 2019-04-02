Haberler Web TV Son dakika: YSK'dan Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te oyların yeniden sayımı ile ilgili flaş karar

Son dakika: YSK'dan Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te oyların yeniden sayımı ile ilgili flaş karar

02.04.2019 17:31

Son dakika haberine göre Beykoz İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verdi. Beykoz'un ardından Çekmeköy ve Fatih'ten de aynı haber geldi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları