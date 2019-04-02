Son dakika: YSK'dan Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te oyların yeniden sayımı ile ilgili flaş karar 02.04.2019 17:31

Son dakika haberine göre Beykoz İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verdi. Beykoz'un ardından Çekmeköy ve Fatih'ten de aynı haber geldi.

