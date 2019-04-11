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Son dakika: YSK'da Büyükçekmece görüşmesi ertelendi

11.04.2019 18:07

YSK, seçimdeki usulsüzlükler nedeniyle AK Parti'nin Büyükçekmece için yaptığı itiraz görüşmesini erteledi.


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