Haberler Web TV Son dakika... YSK İstanbul için ne karar verecek? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den seçim açıklaması

Son dakika... YSK İstanbul için ne karar verecek? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den seçim açıklaması

02.05.2019 23:52

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınında açıklama yaptı. Özel, "Sandık kurulu başkanı işi doğru yapacak ki işleyiş doğru olsun. Sandık kurullarının oluşumu yanlış başlamış. Ortada şaibe kokan, yolsuzluk kokan bir seçimi yaşamış bulunduk. Seçimin yenilenmesi Türkiye açısından kaçınılmaz olmuştur. Bütün işlemleri yapacağız, sonuna kadar bu süreci götüreceğiz." dedi.


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