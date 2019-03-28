YSK Başkanı Sadi Güven, pazar günü yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık. Vatandaş, tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından biri de bu. Bugüne kadarki seçimlerle ilgili mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi" dedi.
Son dakika... YSK Başkanı: 'Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık'28.03.2019 10:15
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