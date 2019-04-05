Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den kritik açıklamalar 05.04.2019 10:38

YSK Başkanı Sadi Güven canlı yayında açıklamalarda bulundu. Güven, "Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor." dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Güven'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimin sona ermesinden itiabren yargıya ilişkin görevimiz başladı. Şikayetlerle ilgili toplanıp karar veriyoruz. Parti temsilcileri de karar verme sürecindeki toplantılarımızda hazır bulunuyor. Bu süreç devam ediyor. Yargı süreci içinde hakimler baktıkları davalarla ilgili açıklama yapmazlar.

Benden her bir dosya için haber beklemeyin. Daha önce de belirttim. Yargı sürecinde diğer konularda detay verdiğim halde yargı sürecinde herhangi bir açıklama yapmayacağım. Benden detaylı bilgi istemeyin, vermem doğru değil yargı sürecine saygısızlık olur."