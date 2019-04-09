Haberler Web TV Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den Büyükçekmece'deki sahte seçmenlerle ilgili açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den Büyükçekmece'deki sahte seçmenlerle ilgili açıklama

09.04.2019 10:30

YSK Başkanı Sadi Güven gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece'de devam eden sahte seçmen operasyonları ile ilgili de konuşan Güven, "Büyükçekmece ile ilgili dosyaların içeriği hakkında bilgi veremem." dedi.


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