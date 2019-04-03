Son dakika: YSK Başkanı Güven'den seçim açıklaması 03.04.2019 10:41

YSK Başkanı Sadi Güven açıklamalarda bulundu. Güven, "Bugüne kadar sizlere açıkladığım rakamı tüm siyasi partilerle paylaşıyorum. Bu kesin olmayan sonuç. Mazbataları vermek için kesin sonucu bekliyoruz. İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurullarımız tekrar sayıma başlamıştır" dedi.

Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugüne kadar sizlere açıkladığım rakamı tüm siyasi partilerle paylaşıyorum. Bu kesin olmayan sonuç. Mazbataları vermek için kesin sonucu bekliyoruz. İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurullarımız tekrar sayıma başlamıştır.

Kurulumuz toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu kararını ilçe seçim kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden aykırı olarak verilen İl seçim kurulu kararının 1. maddesinin kaldırılmasına. İlçe seçim kurulunun sayımının sonuçlandırılması gerektiğine, yeniden yapılan sayımın tüm siyasi parti ve adaylar üzerinden geçerli olması gerektiğine karar verilmiştir.

"YENİDEN SAYIM İLK KEZ YAPILMIYOR"

Bana intikal eden bilgiye göre geçersiz oyların yeniden sayılması istenmiş. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verdiğinde sayımın kesilemeyeceğine karar verilmişti. İstanbul'daki hadisede budur. Sadece fiilen sayıma karar veren ve sayımın başladığı ilçelerin sayımını durdurmadık. Sadece itiraz edenlerin değil itiraz etmeyenlerin lehine de olabiliyor.