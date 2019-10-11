Son dakika: YPG'li teröristlerin gazetecilere saldırı anı kamerada 11.10.2019 15:14

Son dakika haberine göre, Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Kamışlı şehrinden Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere keskin nişancı tarafından ateş açtı. Saldırıda ölen olmazken 2 gazeteci yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK'dan gazetecilerin olduğu bölgeye ikinci kez saldırı düzenlendi. YPG'li teröristlerin gazetecilere saldırı anı kameralara böyle yansıdı...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı. Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi.

2 GAZETECİ YARALANDI

Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

"KESKİN NİŞANCI ATEŞİYLE CAM PATLADI"

Bölgede görevli bir gazeteci, "Kamışlı'yı en iyi gören nokta. Obüs atışları başlamıştı. Takip etmeye gittiğimizde karşı taraftan keskin nişancı ateşiyle cam patladı. Kimseye bir şey olmadı" dedi.