Son dakika... YPG'li keskin nişancıların hain saldırısında flaş detay! Saldırıdan önce... 11.10.2019 19:52

Son dakika: YPG'li teröristler Türk basın mensuplarının kaldığı otele keskin nişancılar ile saldırı düzenledi. Art arda düzenlen saldırılarda iki basın mensubu hafif şekilde yaralandı. Saldırıyla ilgili A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında flaş bir iddiada bulundu. Ulak, "Teröristlerin saldırısında Türk gazeteciler hedef alındı. Saldırı öncesi üç basın mensubunun oteli terk ettiği bilgisi geldi" dedi.

'Barış Pınarı' harekatı ile Fırat'ın doğusu PKK/YPG/DEAŞ terör örgütünden arındırılıyor. Harekatın üçüncü gün bilançosunu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu "342 terörist etkisiz hale getirildi. 13 köy teröristlerden arındırıldı"

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin operasyonları başarıyla sürerken, bozguna uğrayan PKK/YPG'li teröristler kalleşçe sivillere saldırıdığını gibi bu kez de görevlerini yapmakta olan basın mensuplarını hedef aldı.

"HEDEF TÜRK GAZETECİLER..."

YPG'li teröristlerin Kamışlı'dan keskin nişancılarla Türk basın mensuplarının bulunduğu otele saldırı düzenledi. Saldırıda iki Türk gazeteci hafif şekilde yararlandı. Kalleş saldırıyla ilgili canlı yayında A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak çok çarpıcı iddiada bulundu. Ulak, saldırıda hedefin Türk gazeteciler olduğunun altını çizdi.