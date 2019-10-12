Son dakika: YPG yine gazetecileri hedef aldı! |Video 12.10.2019 10:48

Son dakika haberine göre Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yine gazetecileri hedef aldı. Gazetecilerin bulunduğu otelin yanına havan atıldı. Saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor." dedi.

Son dakika haberine göre Terör örgütü YPG/PKK, Akçakale'de yine gazetecileri hedef aldı. Gazetecilerin bulunduğu otelin yanına havan atıldı.

GAZETECİLERİN KOORDİNATLARINI VERDİLER

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayında gazetecilere yapılan hain saldırıyla ilgili konuştu. Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor. İçimizdeki bir grup hain karşı tarafta işbirliği yaptıklarına koordnat bildiriyor." dedi.

ALÇAK PLAN DEŞİFRE OLDU

Barış Pınarı harekatı ile ilgili gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Çetiner Çetin ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sınır bölgesinden canlı yayın yaptıkları sırada teröristlerin keskin nişancı ateşine maruz kalıp yayını yarıda kesmişlerdi.

Saldırıyı azmettirenin PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan Sterk TV sözde gazeteci Aslan Aslan olduğu ortaya çıktı. Güvenlik Uzmanı Ağar, Twitter'dan sözde gazeteci Aslan'ı deşifre edip, gazeteciler Çetiner Çetin ve Mehmet Akif Ersoy'u da ekleyerek tweetlerine yer verdi.



