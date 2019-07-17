Son dakika haberine göre, ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir süre önce, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." şeklinde konuşmuştu.
Son dakika: YKS sonuçları açıklandı... İşte YKS tercih tarihleri17.07.2019 02:38
- Son dakika: YKS sonuçları açıklandı... İşte YKS tercih tarihleri
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