Haberler Web TV Son dakika: Yine aynı vahşet! "Karımı öldürdüm gelin beni alın"

Son dakika: Yine aynı vahşet! "Karımı öldürdüm gelin beni alın"

02.09.2019 19:34

Ankara’da karısını boğup bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan İbrahim K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


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