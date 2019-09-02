Son dakika: Yine aynı vahşet! "Karımı öldürdüm gelin beni alın" 02.09.2019 19:34

Ankara’da karısını boğup bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan İbrahim K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.