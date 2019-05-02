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Son dakika: Yeni Zelanda’daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti

02.05.2019 17:30

Geçen ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yaşanan saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti.


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