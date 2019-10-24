Son dakika: Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili önemli detaylar! AK Partili isim duyurdu 24.10.2019 12:44

Yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Buna göre yeni kanun teklifinde öne çıkan değişiklikler şunlar;



GELİR VERGİSİ ARTIYOR

-Gelir vergisi üst diliminin yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında vergi verecekler.

-Spor hakemlerinin elde edilen kazançlar istisnasıydı. Bu istisnayı da kaldırıyoruz.

-Değeri 5 milyon lira ve üzerindeki konutlardan her yıl yüzde 1 oranında ek konut vergisi alınacak.

-Dövizden sağlanan faize 20 puana kadar ek vergi uygulanabilecek.

KİRALIK ARAÇLARDA VERGİDEN DÜŞÜLEN MİKTARA LİMİT GELİYOR

-Araç kiralamada vergiden düşülen kısmına limit gelecek, limit binek araçlar için aylık kira bedelinin 5 bin liralık kısmı olacak.

-Yüzde 22 olarak uygulanan kurumlar vergisi 2020'de yüzde 20, 2021'de yüzde 18 olacak.

DİJİTAL YAYINCILIĞA YENİ VERGİ

-Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde yüzde 7,5 oranında vergi alınacak.

-Sporcuların ücretlerinden alınan vergiler artırılacak. En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. En üst altı liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak.