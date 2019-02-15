Haberler Web TV Son dakika: Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu (Sabri Çelik kimdir?)

Son dakika: Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu (Sabri Çelik kimdir?)

15.02.2019 14:09

TFF Yönetim Kurulu, Yusuf Namoğlu'ndan boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi.


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