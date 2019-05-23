Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşacağını söylemişti. Gelen son dakika gelişmesine göre yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu23.05.2019 10:44
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