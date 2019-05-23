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Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

23.05.2019 10:44

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşacağını söylemişti. Gelen son dakika gelişmesine göre yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.


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