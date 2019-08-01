Haberler Web TV Son dakika: YAŞ kararları sonucu emekli olan ve görev süreleri uzatılan komutan isimleri belli oldu

Son dakika: YAŞ kararları sonucu emekli olan ve görev süreleri uzatılan komutan isimleri belli oldu

01.08.2019 18:13

Son dakika haberine göre YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.


YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu. Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görev süreleri bir sene uzatıldı.
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