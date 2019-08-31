Son dakika: Yangında can pazarı! Kurtulmak için aşağıya atladılar.... İşte o anlar 31.08.2019 00:02

Vietnam’da giysi ve ayakkabı mağazasında çıkan yangın hızla yayılarak hemen yakında bulunan 2 mağazaya daha sıçradı. İnsanların canlarını kurtarmak için üst katlardan aşağıya atladıkları anlar kameralara yansıdı.