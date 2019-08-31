Vietnam’da giysi ve ayakkabı mağazasında çıkan yangın hızla yayılarak hemen yakında bulunan 2 mağazaya daha sıçradı. İnsanların canlarını kurtarmak için üst katlardan aşağıya atladıkları anlar kameralara yansıdı.
Son dakika: Yangında can pazarı! Kurtulmak için aşağıya atladılar.... İşte o anlar31.08.2019 00:02
- Son dakika: Yangında can pazarı! Kurtulmak için aşağıya atladılar.... İşte o anlar
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