Haberler Web TV Son dakika: Yangında can pazarı! Kurtulmak için aşağıya atladılar.... İşte o anlar

Son dakika: Yangında can pazarı! Kurtulmak için aşağıya atladılar.... İşte o anlar

31.08.2019 00:02

Vietnam’da giysi ve ayakkabı mağazasında çıkan yangın hızla yayılarak hemen yakında bulunan 2 mağazaya daha sıçradı. İnsanların canlarını kurtarmak için üst katlardan aşağıya atladıkları anlar kameralara yansıdı.


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