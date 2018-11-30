Son dakika: Yalova Çınarcık'ta korkutan deprem! İstanbul'da deprem paniği! 30 Kasım 2018, Cuma

Son dakika haberine göre saat 05.36 sularında merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa ve Tekirdağ gibi illerden de hissedilirken kısa süreli bir paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybının bulunmadığı bildirildi.

Marmara Bölgesi güne depremle uyandı. Sabah saat 05.36 sularında merkez üssü Yalova Çınarcık olan bir deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 14 kilometre altında oluştuğu belirlenirken; deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ gibi illerden de hissedildi.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara'da paniğe neden olan depremle ilgili konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Ancak önemli olan depreme hazır olmak. Deprem herhangi bir zamanda olabilir" dedi. Dün deprem uyarısı yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 'Depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktirdiğinin işareti" diye konuştu.