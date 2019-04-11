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Son dakika: Wikileaks'in kurucusu Julian Assange İngiltere'de gözaltına alındı

11.04.2019 13:11

Son dakika haberine göre 7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.


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