Son dakika: Volkan Demirel 1 yıl daha Fenerbahçe'de! 02.09.2019 19:54

Fenerbahçe takımdaki oyuncular ile ilgili kararları vermeye başladı. Bu sezon sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertli forma altında uzun yıllar forma terleten tecrübeli file bekçisi ile ilgili kesin karar verildi. Yönetim Volkan Demirel ile yeniden anlaşmaya vardı. Volkan Demirel, 1 yıl daha Fenerbahçe'de.