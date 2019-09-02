Fenerbahçe takımdaki oyuncular ile ilgili kararları vermeye başladı. Bu sezon sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertli forma altında uzun yıllar forma terleten tecrübeli file bekçisi ile ilgili kesin karar verildi. Yönetim Volkan Demirel ile yeniden anlaşmaya vardı. Volkan Demirel, 1 yıl daha Fenerbahçe'de.
Son dakika: Volkan Demirel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!02.09.2019 19:54
- Son dakika: 2 yaşındaki bebeğin feci ölümü! 17. kattan düştü
- Son dakika: Volkan Demirel futbola veda etti
- Son dakika: Volkan Demirel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
- Son dakika: Yine aynı vahşet! "Karımı öldürdüm gelin beni alın"
- AK Parti MYK sonrası kritik açıklamalar
- Ankara'da 5 kediyi öldüren köpeğe öldüresiye dayak kamerada
- Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün korunmasına yönelik yapılacak projeleri yerinde inceledi
- Ayder'de tartışma konusu olan salıncaklar kaldırıldı (Video)
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "trafik tedbirleri" talimatı (Video)
- Belediye adı altında ‘torpil merkezi’ mi? CHP’li başkanlar belediyeleri aile şirketine çevirdi…
- Antalya Kaş'ta orman yangını (Video)
- ABD’de yolcu gemisinde yangın: Çok sayıda ölü var
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.