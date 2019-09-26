SON DAKİKA VİDEO Deprem gelişmeleri! İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde ki deprem sonrası 28 artçı deprem oldu, 8 kişi yaralandı 26.09.2019 16:46

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde üst üste yaşanan depremler vatandaşın büyük panik yaşamasına neden oldu. AFAD, deprem sonrası en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğunu duyurdu. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 8 kişinin yaralandığını açıkladı. İşte deprem anından ilk görüntüler ve depremden sonra yaşanan gelişmeler...

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 5.8 olarak açıkladı. Deprem sonrası okullar ve hastaneler tahliye edildi. İnternet kesildi, herkes yakınlarını aramak için telefonlara sarılınca operatörler kilitlendi. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki deprem silivri açıklarında ve yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. İnternet kesildi, herkes yakınlarını aramak için telefonlara sarılınca operatörler kilitlendi. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir'' denildi.

SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem kent genelinde ve Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Kırklareli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Çanakkale, İzmir, Düzce, Bilecik'te de hissedildi.

28 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFAD, deprem sonrası en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğunu duyurdu.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını, bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."



