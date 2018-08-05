Son dakika... Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun askeri tören sırasında yaptığı konuşma bir patlama sesi ile kesildi. Meydanda askerler de panik ile dağılırken televizyon yayını sona erdirdi
Son dakika... Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimi05 Ağustos 2018, Pazar
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