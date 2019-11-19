Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Hurdaya dönen hurdaya dönen otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Son dakika: Vatan Caddesi'nde otomobil takla attı! Yaralılar var19.11.2019 01:02
- Son dakika: Vatan Caddesi'nde otomobil takla attı! Yaralılar var
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