Haberler Web TV Son dakika: Vatan Caddesi'nde otomobil takla attı! Yaralılar var

Son dakika: Vatan Caddesi'nde otomobil takla attı! Yaralılar var

19.11.2019 01:02

Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Hurdaya dönen hurdaya dönen otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı.


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