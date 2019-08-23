Haberler Web TV Son dakika: Vahşetin detayları ortaya çıktı! Özgecan Aslan'ın kuzeniydi... Öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı!

Son dakika: Vahşetin detayları ortaya çıktı! Özgecan Aslan'ın kuzeniydi... Öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı!

23.08.2019 19:18

Mersin'de geçtiğimiz yıl kasım ayında ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu'nun eşi tarafından öldürüldükten sonra cesedinin kıyma makinesiyle parçalandığı ve parçalarının çöpe atıldığını savcılık açıkladı.


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