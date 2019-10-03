Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu (Video)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçının cenazesi Levent Camii'nden kaldırılacak...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi fenomen dizilerde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.
SON KEZ SAHNEDE
Tarık Ünlüoğlu, Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de Devlet Tiyatrosu'nde düzenlenen törende son yolculuğuna uğurlanıyor.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu.
Ayakta durmakta zorlanan Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem destek oldu. Gülenay Kalkan eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.
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