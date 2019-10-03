Haberler Web TV Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu (Video)

Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu (Video)

03.10.2019 12:15

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçının cenazesi Levent Camii'nden kaldırılacak...


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi fenomen dizilerde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SON KEZ SAHNEDE
Tarık Ünlüoğlu, Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de Devlet Tiyatrosu'nde düzenlenen törende son yolculuğuna uğurlanıyor.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu.

Ayakta durmakta zorlanan Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem destek oldu. Gülenay Kalkan eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları