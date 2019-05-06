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Son dakika... Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti

06.05.2019 01:02

Son dakika haberi... Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Kadir Mısıroğlu'nun ölümüyle birçok kişiyi yasa boğdu.


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