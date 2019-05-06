Son dakika haberi... Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Kadir Mısıroğlu'nun ölümüyle birçok kişiyi yasa boğdu.
Son dakika... Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti06.05.2019 01:02
- Son dakika... Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
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