Son dakika: Ünlü sanatçı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti | Selahattin Özdemir kimdir? 27.08.2019 17:47

Son dakika haberi... Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, hayatını kaybetti. Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti. Bu gelişmenin ardından Selahattin Özdemir'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Selahattin Özdemir kimdir?

Selahattin Özdemir 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1982'de ilk albümüne imza atan sanatçı, yıllarca müzik dünyasında aktif olarak yer aldı ve bunun yanında Mersin'de işletmecilik yaparak geçimini sağladı.

Sanatçının bir dönem ortaya atmış olduğu "İngilizce Arabesk" projesi fazla ilgi görmemiştir.

Özdemir şarkılarında genellikle acı, hüzün, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. Son albümü "Gidemezsin" 2009'da piyasaya çıkmıştır.