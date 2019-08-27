Son dakika: Ünlü sanatçı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti | Selahattin Özdemir kimdir?

Son dakika haberi... Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, hayatını kaybetti. Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti. Bu gelişmenin ardından Selahattin Özdemir'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Selahattin Özdemir kimdir?
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti.
SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR?
1982 yılında ilk albümünü çıkartan Selahattin Özdemir, bugüne kadar 20'den fazla albüme imza attı. Ünlü şarkıcı; "Esrar Perdesi", "Yaşarken Ölenler", "Sensiz de Olur", "Aramızda Sıra Dağlar", "Kimsem Yok Benim", "Filmin Sonu" ve "Yaşamam Artık"gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı. İşte, Selahattin Özdemir hakkında merak edilenler...
Selahattin Özdemir 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1982'de ilk albümüne imza atan sanatçı, yıllarca müzik dünyasında aktif olarak yer aldı ve bunun yanında Mersin'de işletmecilik yaparak geçimini sağladı.
Sanatçının bir dönem ortaya atmış olduğu "İngilizce Arabesk" projesi fazla ilgi görmemiştir.
Özdemir şarkılarında genellikle acı, hüzün, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. Son albümü "Gidemezsin" 2009'da piyasaya çıkmıştır.
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