Haberler Web TV Son dakika: Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı

Son dakika: Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı

28.10.2019 19:45

Yozgat'ta, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.


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