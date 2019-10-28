Son dakika: Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı

Yozgat'ta, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Son dakika: Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı28.10.2019 19:45
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