Haberler Web TV Son dakika: Ümraniye'de korkutan yangın (Video)

Son dakika: Ümraniye'de korkutan yangın (Video)

16.08.2019 17:42

İstanbul Ümraniye'de 16 katlı bir apartmanın onuncu katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler hemen dışarıya çıktı.


Ümraniye Çamlık Mahallesi İkbal caddesinde bulunan 16 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında daireyi alevler sardı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

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