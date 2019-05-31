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SON DAKİKA: Ümraniye TEM bağlantı yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

31.05.2019 08:33

Son dakika haberi... Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı...


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